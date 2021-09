Star Plus: estrenos de series y películas en la segunda semana de septiembre de 2021

Como en cada semana, Star Plus incorpora dentro de su catálogo diferentes producciones para disfrutar solo, con amigos o la familia.

De esta manera, los usuarios pueden elegir diversa variedad de títulos que estén acorde a sus gustos y preferencias.

En la segunda semana de septiembre, Star Plus recientemente incluyó nuevos episodios de series como American horror story 10, The walking dead 11 y Only murders in the building.

Asimismo, en exclusiva, llegará al popular servicio de streaming Y: the last man, un programa que promete encantar a los amantes del misterio y suspenso.

A continuación, mencionamos la lista completa de todas series, películas y documentales que acaban de aterrizar en Star Plus y las que llegarán en la segunda semana de septiembre de 2021.

Series

American horror story, temporada 10 - episodios del 1 al 4

The walking dead, temporada 11 – episodios del 1 al 3

Only murders in the building – episodios del 1 al 4

Feyenoord: el equipo desde adentro – episodios 1 y 2

Y: The last man (13 de septiembre).

Películas

Rimas y alcohol

Socios por accidente 1

Amor y letras

Gladiador

Women of 9/11.

Documental

Bios: Calamaro

Memorias del 11s.

Y: The last man - tráiler