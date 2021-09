Skyfall, la película dirigida por Sam Mendes, llegó en 2012 para mostrar la faceta más profunda de James Bond. Nueve años después, la etapa de Daniel Craig dirá adiós con No time to die, pero la cinta predecesora sigue dando de qué hablar.

Como vimos, el villano Silva coquetea con Bond tocándole la entrepierna, pero este responde sin inmutarse: “¿Qué te hace pensar que es mi primera vez?”. Así fue como más de un fanático cuestionó la sexualidad del protagonista o hasta donde llegaría con tal de cumplir una misión.

Lo que varios fans desconocen es que dicha escena estuvo a punto de no llegar al corte final. En una entrevista para el documental Being James Bond, la productora Bárbara Broccoli reveló que tuvo que pelear con el estudio para evitar su censura

“Recuerdo que el estudio nos dijo que editáramos esa línea y nosotros dijimos que no, no, no. Resistimos”, contó una orgullosa Broccoli. Además, la cineasta le restregó al estudio la buena recepción de la escena tras el estreno.

Skyfall: ¿de qué trata la película?

Daniel Craig dio vida al agente 007. Foto: MGM

La lealtad de James Bond (Daniel Craig), el mejor agente de los servicios secretos británicos, por su superiora M (Judi Dench) se verá puesta a prueba cuando episodios del pasado de ella vuelven para atormentarla.

Al mismo tiempo, el MI6 sufre un ataque y 007 tendrá que destruir el grave peligro que representa el villano Silva (Javier Bardem). Para conseguirlo contará con la ayuda de la agente Eve (Naomie Harris).