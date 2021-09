Netflix: The Undertaker protagonizará película interactiva en la plataforma

Escape The Undertaker es el título de la película interactiva que tendrá como protagonista a la leyenda de la WWE y The New Day, grupo integrado por Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston.

El largometraje exclusivo de Netflix será interactivo, por lo que su desarrollo y desenlace quedará en manos de los espectadores. La sinopsis oficial plantea que en la cinta The Undertaker invitará a los integrantes de The New Day a su mansión, la cual estará embrujada .

Escape The Undertaker - fecha de estreno

El largometraje se estrenará a través de Netflix y tiene previsto su estreno para el martes 5 de octubre de 2021.

Escape The Undertaker - imágenes

The Undertaker meterá en problemas a los integrantes de The New Day. Foto: Netflix

The New Day frente al Undertaker. Foto: Netflix

The Undertaker será el protagonista de la cinta interactiva del gigante de streaming. Foto: Netflix

The New Day tendrá que escapar de la mansión del Undertaker. Foto: Netflix

Escape The Undertaker - sinopsis oficial

La mansión de The Undertaker es una casa embrujada extrema, repleta de desafíos sobrenaturales. Depende de los espectadores decidir el destino de estas tres pobres almas que intentan sobrevivir a la ira de The Undertaker.

