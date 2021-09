Marvel Studios inició la cuarta fase de su universo cinematográfico con el estreno de WandaVision en Disney Plus. Luego de más entregas, la franquicia demostró que aún tenía mucho que contar a los fanáticos tras la saga del infinito.

En Disney Investor Day 2020, Kevin Feige dio a conocer todos los futuros títulos de la compañía. Los anuncios más grandes fueron que Los Cuatro Fantásticos tendrán su propia película, Ant-Man tendrá continuación con Ant-Man and the Wasp: quantummania y en Thor: love and thunder estará Christian Bale.

Si bien algunos de los títulos no contaban con fecha de lanzamiento, Variety reveló un calendario de estrenos de Marvel Studios sobre cuatro cintas anónimas. A continuación, te compartimos la respectiva lista que tiene especulando a los fanáticos.

Febrero 16, 2024

Mayo 3, 2024

Julio 26, 2024

Noviembre 8, 2024.

Como se recuerda, 2022 será el año elegido para lanzar Doctor Strange in the multiverse of madness, Black Panther: Wakanda forever, Thor: love & thunder y The Marvels. En 2023, Guardians of the Galaxy vol. 3 y Ant-man: quantumania están confirmados.

En cuanto a las otras cintas sin mayores datos, Fantastic Four, Blade, Captain America 4 son los candidatos que podrían ocupar dichas fechas de estreno. Por el momento, a los fans solo les queda ser pacientes dado que aún faltan tres años para verlos en pantalla grande.

De una forma u otra, el Universo Cinematográfico de Marvel reveló que aún tiene muchas historias que contar gracias al ingenio de sus creativos y la inspiración que les proporcionan los cómics de ‘La Casa de las Ideas’.