HBO Max: películas y series que llegarán del 12 al 18 de septiembre de 2021

HBO Max llegó a Latinoamérica el martes 29 de junio y su catálogo cuenta con varias películas de superhéroes, comedias, así como series populares e icónicas. Sin embargo, al igual que otros servicios de streaming, la plataforma renueva su catálogo cada semana.

Por tal motivo, nuevas producciones serán parte del catálogo de HBO Max en la tercera semana de septiembre. Una de las novedades de la plataforma es la película del culto El bueno, el malo y el feo, protagonizada por el galardonado Clint Eastwood.

También se estrenará Escenas de un matrimonio, largometraje de culto que relata la vida cotidiana de una pareja que cuestiona su relación después de la inesperada visita de dos amigos.

A continuación, revelamos la lista completa de todas las producciones que llegarán a HBO Max entre el 12 al 18 de setiembre de 2021.

Escenas de un matrimonio (12 de septiembre)

Marianne y Johan forman un feliz matrimonio desde hace diez años, ahora el vínculo parece ser más sólido y estrecho. Una noche, llegan a su casa Katerine y Peter, una pareja de amigos que hacía tiempo no veían. Durante la cena, los cuatro comentan sobre la cotidianeidad que tienen sus vidas conyugales. Entre el calor de la plática comienzan los reclamos entre Katherine y Peter, quienes inician una discusión.

Little Ellen (14 de septiembre)

Little Ellen es un espectáculo infantil animado en 2D que explora el mundo a través de los ojos de una hilarante e impredecible Ellen DeGeneres de siete años. En sus aventuras en su ciudad natal de Nueva Orleans, Little Ellen toma grandes riesgos y comete grandes errores, pero siempre es capaz de reírse de sí misma cuando las cosas no van como había planeado.

El bueno, el malo y el feo (15 de setiembre)

Tres hombres violentos pelean por una caja que alberga miles de dólares, la cual fue escondida durante la Guerra Civil. Dado que ninguno puede encontrar la tumba donde está el botín sin la ayuda de los otros dos, deben colaborar pese a odiarse.