Fear the walking dead, temporada 7: tráiler oficial, sinopsis y fecha de estreno

Para alegría de la fiel fanaticada, AMC finalmente ha presentado el tráiler oficial de la séptima temporada de Fear the walking dead, en el cual se nos ofrece un mayor acercamiento a la temible amenaza que depara a los sobrevivientes: hordas de zombis radiactivos.

Las consecuencias de la sexta temporada, además de crear un nuevo tipo de muertos vivientes, dejó muchas cuestiones por resolver en esta esperada continuación; no obstante, a diferencia de anteriores entregas, los directores de la serie, Ian Goldberg y Andrew Chambliss, han adelantado que este mundo postapocalíptico también significará una “reinvención” de lo que ya habíamos visto antes.

Por lo pronto, se sabe que la actriz Aisha Tyler, reconocida por su papel de la doctora Charlie Wheeler en Friends, es la flamante adición al elenco de la producción, pero aún se desconoce el personaje al que interpretará. Por cierto, Tyler no es ajena a la ficción, ya que dirigió el episodio 13 de sexta entrega.

Fear the walking dead 7 – sinopsis oficial

Teddy llevó a cabo su visión del “Fin” cuando detonó ojivas nucleares a través del paisaje de Texas, pero dependerá de los que sobrevivieron decidir cómo será el “Comienzo”, y tendrán que hacerlo en un mundo desprovisto de luz y esperanza, donde el aire exterior es tan mortal como los caminantes a los que se enfrentan.

Los supervivientes descubrirán quiénes son realmente y de qué están hechos. Algunos se pondrán a la altura de las circunstancias, otros encontrarán un nuevo propósito y otros se redefinirán a sí mismos, aunque ello suponga un terrible coste para los que antes consideraban su familia.

Los sobrevivientes harán frente a una nueva amenaza en Fear the walking dead 7. Foto: AMC

¿Cuándo se estrena la temporada 7 de Fear the walking dead?

El exitoso spin off de The walking dead tendrá su arribo a la AMC el 17 de octubre de este año, al menos en Estados Unidos. No obstante, los usuarios que cuenten con AMC+ podrán disfrutar de los nuevos episodios a partir de 10 de octubre.