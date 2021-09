Shang-Chi y Eternals no llegarían a China: taquilla mundial podría desplomarse

Shang-Chi and the legend of the ten rings se estrenó el último 3 de septiembre para ampliar los horizontes del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no llegaría a los cines de China y todo parece indicar que Eternals también correría la misma suerte.

Como se recuerda, Movie Web informó que el país asiático rechaza el lanzamiento de Shang-Chi porque los cómics que lo inspiran fueron escritos desde la perspectiva americana con muchos estereotipos considerados raciales.

En cuanto a Eternals, la directora Chloé Zhao calificó anteriormente a su país de origen como “un lugar donde hay mentiras en todas partes”. De hecho, esta fue la razón por la que medios estatales no le dieron mayor cobertura a su premiación en los Óscar 2021.

Esta prohibición se trata de un duro golpe para la recaudación en taquilla mundial de ambas películas. Después de Estados Unidos y Canadá, China es el mercado más importante para las producciones de Marvel Studios.

Pese a que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, garantizó una correcta representación social y cultural de China, parece que la relación entre el estudio cinematográfico y el país no se conciliará a tiempo para los respectivos lanzamientos.

Cabe resaltar que incluso sin esta polémica, las probabilidades de que ambos films se estrenen en China eran reducidas, debido a que el Gobierno no permitió el lanzamiento de varios éxitos de taquilla durante este año.