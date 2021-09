Aquaman and the lost kingdom no es la única producción en desarrollo sobre las aventuras del superhéroe acuático. HBO Max estrenó el tráiler de Aquaman: king of Atlantis.

King of Atlantis será una miniserie animada dividida en tres episodios y enfocada para los pequeños de la casa. El show animado se centrará en el papel de Arthur Curry como el rey de Atlantis y tendrá como antagonista a Orm.

Aquaman: king of Atlantis - tráiler

Aquaman: King of Atlantis es producida por James Wan (director de las películas de Aquaman) y dirigida por Victor Courtright (ThunderCats Roar) y Marly Halpern-Graser.

Sin embargo, existen personas que creen que el nuevo proyecto animado de HBO Max será un fracaso, ya que tienen como director al creador de la infame Thundercats roar , show que fue criticado y cancelado debido a su animación y trama infantil.

¿Cuándo se estrenará Aquaman: king of Atlantis?

Aquaman: king of Atlantis tiene previsto su lanzamiento el 14 de octubre de 2021, y será transmitido de manera exclusiva por HBO Max.

El elenco de la versión en inglés estará integrado por Cooper Andrews (The Walking Dead) como Aquaman, Gillian Jacobs (Community) como Mera, Thomas Lennon (Reno 911) como Vulko y Dana Snyder (Jellystone!) como Ocean Master.

Aquaman 2: Nicole Kidman regresará como Atlanna

Variety reportó que Nicole Kidman, quien interpretó a la madre de Arthur Curry, retomará su papel de la diosa Atlanna para la secuela del semidiós. La información fue confirmada, según explicó el citado medio, luego de que la prensa de Hong Kong diera a conocer que la actriz abandonó el rodaje de Expats, la nueva producción de Amazon Studios, por desacuerdos creativos con la directora del show Lulu Wang.

Con una fecha preliminar de estreno para el 16 de diciembre de 2022, El reino perdido también contará con el regreso de Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (Manta Negra) y Patrick Wilson (Orm). En cuanto a los nuevos rostros, se sabe que la estrella de Juego de Tronos Pilou Asbaek se une a la franquicia en un papel por ahora desconocido.