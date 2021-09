Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen aparece en última foto del fin del rodaje

Una de las películas más esperadas del UCM es Doctor Strange in the multiverse of madness, película secuela que traerá de regreso al recordado Hechicero Supremo en una asombrosa aventura.

Esta nueva entrega incorporará a Elizabeth Olsen en su papel de Bruja Escarlata luego de los eventos sucedidos en WandaVision. Pese a que no se sabe con exactitud el objetivo de su personaje en la cinta, lo cierto es que la actriz promete emocionar a los fans con su interpretación.

Ante el final del rodaje, la estilista encargada de Doctor Strange 2, Karen Bartek, aprovechó las redes sociales para compartir una foto con Olsen, quien aparece sonriendo en su último día de filmación.

Doctor Strange 2. Foto: Karen Bartek

Con esta publicación, se confirma el final de las grabaciones del aclamado largometraje de superhéroes, por lo que solo queda esperar más novedades para conocer el verdadero propósito de Scarlet Witch en la cinta.

Doctor Strange 2 - sinopsis oficial

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la piedra del tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

En cuanto al villano de la historia, Shuma Gorath se ha posicionado como la opción favorita para los fanáticos y el candidato más posible según varios portales. Se trata de un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones.

¿Cuándo se estrenará Doctor Strange 2?