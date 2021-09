Transformers: rise of the beasts es la séptima entrega de la saga de acción que llegará el 24 de junio del 2002 y los fans no podrían estar más emocionados. Las facciones de los Maximals, Predacons y Terrorcons harán su debut para cambiar el status quo de una vez por todas.

Como era de esperarse, Optimus Prime regresará como el protagonista de esta historia que presentará escenarios únicos como la ciudad del Cusco, específicamente Machu Picchu, y Tarapoto. Ahora que la producción cuenta con la aprobación de las autoridades peruanas, las grabaciones son inminentes.

Como podemos ver en los videos compartidos por la Municipalidad de Cusco, la producción ya está instalada en la entrada de Machu Picchu y probando el equipo para comenzar el rodaje.

Transformers: rise of the beasts - sinopsis oficial

Volviendo a la acción y el espectáculo que capturó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Rise of the beasts llevará al público a una aventura por los años 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra.

“Los Predacons en esta película son de naturaleza más reptil. Los hemos visto en otras cintas de la saga Transformers, pero aquí presentaremos un lado renovado para el espectador”, desveló anteriormente el director Steven Caple Jr.