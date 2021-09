Netflix estaría trabajando en un nuevo live action de Pokémon

A finales de julio de este año, Variety anunció que una serie de acción real de Pokémon estaba entre los próximos proyectos en cartera para Netflix. De hecho, se informó que, a pesar de estar en primeras etapas de desarrollo, el gigante del streaming escogió al coshowrunner de Lucifer, Joe Henderson, para que sea el guionista y productor ejecutivo de esta historia.

Ahora, la compañía de Reed Hastings estaría por ampliar sus horizontes, pues, de acuerdo con lo reportado por el portal especializado Screenrant, un artículo de The Illuminerdi ha afirmado que un nuevo live action de la entrañable franquicia estaría en proceso . Asimismo, se ha dado a conocer que esta producción está concebida como una película que estaría directamente relacionada con la serie que se mencionó anteriormente.

De esa manera, según se explica en el citado medio, el film no sería una continuación de Detective Pikachu de 2019, sino que está pensado como un reboot del anime noventero. Sin embargo, aún no se tiene conocimiento sobre quiénes serán los responsables de su realización. Además, aún no está claro si su estreno fungirá como una precuela o una secuela de la producción televisiva en la que se viene trabajando.

Si bien estos nuevos esfuerzos suenan prometedores, los admiradores han mostrado su desaprobación hacia otros revivals de Netflix, como Death note y Fullmetal alchemist. No obstante, la nueva película de Pokémon encaja dentro de una emocionante lista de adaptaciones en las que la plataforma viene enfocándose durante los últimos años, motivados por la gran carga nostálgica que representan para la su fiel fanaticada. En ese sentido, algunos de los títulos más esperados por los seguidores son Cowboy Bepop, El último maestro del aire, One piece, entre otros.