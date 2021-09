Matrix 4: un videojuego canon explicaría la ausencia de Morfeo en la nueva cinta de la saga

El mundo de Matrix está de vuelta con Matrix Resurrections. La saga de las hermanas Wachowski regresa luego de casi 18 años de ausencia en el mundo del cine con los protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes repetirán sus papeles como Neo y Trinity. Sin embargo, quien ha brillado por su ausencia es el actor Laurence Fishburne, de este se ha confirmado que no estará en el filme bajo su recordado papel de Morfeo.

¿Por qué Morfeo no aparece en Matrix 4? La respuesta estaría en una continuación poco conocida de la trilogía original narrada en un videojuego de 2005 que contó con la aprobación de las hermanas Wachowski y que es considerado parte del canon oficial de Matrix. En dicha historia, sucede algo con el personaje de Morfeo que explica el por qué de su ausencia. Pero antes de continuar, avisamos que lo siguiente contiene SPOILERS SOBRE THE MATRIX ONLINE.

Como explicamos en líneas anteriores, la historia de las películas continúa en el MMORPG (videojuego de rol multijugador masivo en línea), The Matrix Online. Aquí, la historia sitúa a Morfeo intentando recuperar el cuerpo de Neo (quien muere al final de la trilogía) en una lucha contra las máquinas. La revista Kotaku, especializada en el mundo de los videojuegos, ha rememorado un momento clave que estaría ligado con la falta del Morfeo que conocieron los espectadores en la cuarta entrega.

Durante la búsqueda de Morfeo, los eventos del juego lo llevan a cruzarse con un asesino enmascarado que acaba con su vida valiéndose del uso de un arma especial. En The Matrix Online, existen ciertos humanos llamados píldoras rojas que pueden entrar y salir libremente de Matrix y que ya no mueren en el mundo real cuando lo hacen en el mundo de la simulación. Así, para que esto no sea un impedimento, el enmascarado utiliza unas balas que contienen un nuevo cifrado llamado código de muerte, dando así por hecho la muerte de Morfeo.

De esta manera, la muerte del personaje que entregó en la primera película las píldoras azul y roja a Neo sería la razón por la que Morfeo, interpretado por Laurence Fishburne, no ha formado parte de esta cinta. Sin embargo, los más fanáticos de la saga y conocedores de todo el canon, aún debaten sobre si en verdad murió o no.

En el tráiler de Matrix Resurrections se ha visto a un hombre que podría decirse es una versión mucho más joven de Morfeo, pero que no se ha confirmado que este interprete al personaje. Al mismo tiempo, algunos señalan que esto se trataría de un secreto bien guardado, muy parecido a la situación de Andrew Garfield Y Tobey Maguire en Spiderman: No way home, donde los actores han negado en reiteradas veces su participación en la cinta supuestamente para sorprender a los fanáticos en las salas de cine.

Morfeo en Matrix

¿Está vivo Morfeo en Matrix 4? La respuesta a esta pregunta llegará con el estreno de Matrix Resurrections el 15 de diciembre con su estreno en salas de cine. Mientras tanto, habrá que esperar para ver qué sorpresas nos traen las hermanas Wachowski con esta nueva entrega de una de las sagas más recordadas a nivel mundial.