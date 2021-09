Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch se “entristeció” por salida de Scott Derrickson

El director de Doctor Strange de 2016, Scott Derrickson, iba a dirigir la secuela del largomtraje cuando se anunció por primera vez en la Comic-Con de San Diego en julio de 2019. Sin embargo, en enero de 2020, Marvel Studios y Derrickson rompieron lazos debido a diferencias creativas. No obstante, la firma dirigida por Kevin Feige no perdió tiempo y reveló que Sam Raimi, filmmaker reconocido por la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, se encargaría del proyecto.

Ahora, luego de varios meses desde que se hizo oficial aquella decisión, Benedict Cumberbatch, Stephen Strange en la ficción, finalmente se ha pronunciado en torno a aquel cambio. “ Me entristeció oírlo, pero no fue mi elección. Respeté completamente la elección del estudio, y se hizo de forma muy amistosa. Los responsables me llamaron y simplemente me hablaron de ello. Y eso fue todo”, confesó en entrevista con The Hollywood Reporter.

No obstante, el actor admite que la incorporación del cineasta estadounidense ha sumado al hecho de que haya un poco más de autonomía en los aspectos que ha podido incorporar a su personaje. “Con la primera película, siempre estás encerrado en un guion, porque es la historia de origen. Pero esta vez había mucha más libertad ”, detalló.

Doctor Strange tendrá una presencia destacada en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

Si bien no se puede determinar de qué tratará exactamente el film, ha trascendido que el Hechicero Supremo se verá envuelto en las consecuencias del caos desatado en WandaVision, Loki y Spider-Man: no way home, todas ellas relacionadas con otros eventos, especialmente con el multiverso.

En cuanto al villano de la historia, portales especializados indican que Shuma Gorath se ha posicionado como una de las opciones más voceadas, debido a que, por su naturaleza, se trata de un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

De no presentarse algún tipo de contratiempo externo o propio de la situación sanitaria actual, Doctor Strange 2 tiene su estreno programado para el 25 de marzo de 2022, al menos en Estados Unidos.