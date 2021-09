What if...?, capítulo 5: Marvel Studios estrena el peor episodio de la serie animada

What if...?, capítulo 5 se estrenó hace unas horas a través de Disney Plus y no cumplió con las expectativas del público. Sobre todo de aquellos que leyeron la serie limitada escrita por Robert Kirkman, cómic del cual se basa el episodio.

La historia comienza con Bruce Banner cayendo en el Sanctum Sanctorum para prevenir la invasión de Thanos, sin embargo, se percata que tres de los Vengadores más importantes están infectados por el virus zombie.

Después de ser salvado por La Avispa, Bruce se reúne con el grupo de héroes que ha sobrevivido a la infección y planean encontrar la cura para salvar a la humanidad.

¿En qué falla el Marvel Zombies del UCM?

A pesar de que existen personas que creían que la falta de gore arruinaría el capítulo, no es del todo cierto, ya que existen pequeñas cuotas de desmembramientos, aunque edulcorados al tratarse de una serie de Disney.

El mayor error es la manera en que la trama se apresura y cómo el episodio trata de forzar a Vision a ser un villano y luego redimirse de manera rápida y absurda, al darse cuenta de su error.

A diferencia de otras entregas de What if...?, el quinto episodio está basado en una de las series limitadas más populares de los cómics, por lo que es inevitable comparar las situaciones de ambas historias.

Marvel Zombies es uno de los eventos más importantes de los cómics de la Casa de las Ideas, pero Marvel Studios debió dividir la historia en dos capítulos para empatizar con los personajes y explicar con mayor profundidad la historia que plantea la serie.