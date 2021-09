What if...?, capítulo 5: la razón por la que Tom Holland no dobló la voz de Spider-Man

El capítulo 5 de What if...? ya se encuentra disponible en Disney Plus y a pesar de que cuenta con distintos personajes del UCM que tienen la voz de los actores que los personifican en las películas, solo Spider-Man cuenta con un actor de doblaje distinto.

Hudson Thames es la persona que le da voz al Hombre Araña en el quinto episodio de la serie animada y miles de fanáticos de Marvel se preguntan porque Tom Holland no participó en la ficción.

Hace algunas semanas Brad Winderbaum, productor de What if...?, explicó la razón por la que Holland no interpreta a su personaje en la animación como sí lo hicieron otros actores como Mark Ruffalo, Evangeline Lilly o incluso el fallecido Chadwick Boseman

Winderbaum reveló en una entrevista realizada por Collider que la ausencia del actor en la serie animada es debido al contrato que tiene con Sony Pictures.

“Sabes, no me han contado todos los entresijos de su relación con Sony. Pero creo que puede haber tenido algo que ver con eso, creo que sí”, expresó el productor.

También se le preguntó si había intentado contar con otros intérpretes ausentes en los episodios de What if...?, cómo Dave Bautista, Scarlett Johansson y Chris Evans.