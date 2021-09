Spider-Man 3: Andrew Garfield niega su participación en película No way home

Spider-Man 3: no way home será el cierre de la trilogía arácnida en el MCU. El multiverso desatado será el principal atractivo en la película que traerá de regreso a varios villanos del superhéroe como Doctor Octopus, Electro y Duende Verde.

Con este detalle en mente, varios fans presumen que Tobey Maguire y Andrew Garfield también retomarían su papel como el Hombre Araña para ayudar al protagonista en la épica batalla. Sin embargo, todo parece indicar que los rumores no llegarán a la pantalla grande.

En una entrevista para Variety, Garfield insistió en que no formará parte de la película pese a que el multiverso del MCU sea la oportunidad perfecta para su ingreso canon a la saga cinematográfica. Lo último que quiere es que las altas expectativas jueguen en contra del resultado.

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de: ‘Oh, Dios mío ¿No sería jodidamente genial sería si hicieran eso?’ Pero es importante para mí decir públicamente que no estoy consciente de estar involucrado en (No way home)”, señaló.

El primer tráiler ha confirmado algunas teorías sobre el multiverso. Foto: Marvel

“Sé que no voy a poder decir nada que convenza a la gente de que no sé qué está sucediendo. No importa lo que diga, estoy en problemas. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”, fueron las últimas palabras del actor al respecto.

Spider-Man 3: ¿De qué trata la película?

Spider-Man: no way home mostrará a Peter Parker lidiando con las consecuencias de la revelación de su identidad secreta. A fin de solucionar esto, le pide ayuda a Doctor Strange pero su poderoso hechizo sale mal y crea fisuras en el multiverso.