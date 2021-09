Spider-Man 3: Andrew Garfield aparece en video viral sobre supuesto rodaje

Spider-Man: no way home mostrará el Spider-Verse en el MCU y los fanáticos no podrían estar más emocionados. Las teorías sobre el argumento siempre acompañaron a la producción, pero tomaron aún más fuerza desde que salió el primer tráiler.

La aparición de varios villanos como Doctor Octopus, Electro y Duende Verde confirmaron que veremos las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. En esa línea, muchos fans prevén que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían retomar su papel como el Hombre Araña.

Para su sorpresa, un video viral está dando de qué hablar en redes sociales, porque habría confirmado la participación Garfield en la cinta como un aliado del protagonista.

Cabe resaltar que Marvel Studios no ha confirmado la legitimidad del video que anda circulando en redes. Asimismo, Andrew Garfield señaló anteriormente que no aparecerá en Spider-Man: no way home pese a la gran cantidad de pistas y rumores al respecto.

Por el momento queda esperar el lanzamiento del segundo tráiler y más detalles para confirmar o negar si la tercera entrega contará con los anteriores actores que dieron vida al Hombre Araña.

Spider-Man 3: ¿de qué trata la película?

La película llegará el próximo 17 de diciembre de 2021. Foto: composición / Marvel Studios

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario es desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de la de superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso. Así es como empieza a descubrir qué significa ser el Hombre Araña.

Spider-Man 3: ¿cuándo se estrena en cines?

En un principio, la tercera entrega de Spider-Man iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la cinta en cines para el 17 de diciembre de 2021.