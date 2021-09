Shang-Chi: Simu Liu responde a haters que preveían desastroso estreno

Shang-Chi and the legend of the ten rings, película dirigida por Destin Daniel Cretton, expandió los horizontes del MCU con su lanzamiento el último 3 de septiembre. La historia estará protagonizada por Simu Liu como el poderoso artista marcial Shang-Chi.

Pese a ser una importante adición para la franquicia, el actor fue criticado en redes sociales por “no ser suficientemente asiático”, ya que vivió desde los 5 años en Canadá. Sus detractores manifiestan que el papel debió haberlo conseguido un actor que represente mejor a China.

Días previos al estreno del film en la pantalla grande, los haters utilizaron las redes para vaticinar un lanzamiento desastroso debido a la mencionada polémica y las limitaciones que propicia la pandemia a las actuales cadenas de cine.

Contrario a lo que varios imaginaban, Shang-Chi tuvo una buena acogida por parte de la crítica y la audiencia. Ante esto, el actor usó su cuenta oficial de Twitter para responder a sus haters y acabar con estos ataques virtuales de una vez por todas.

Foto: captura de Twitter

“Yo riéndome de la gente que pensé que íbamos a fracasar”, escribe el intérprete junto con una imagen. En la fotografía aparece él, sonriente y señalando la pantalla de un ordenador junto con otras dos personas.

Anteriormente, Simu Liu tocó el tema en conversación con Men’s Health: “Tengo un montón de trolls. Ellos dejan comentarios en chino en mi página y yo voy muy emocionado a traducirlos, porque pienso, ‘Oh, deben estar expresando su apoyo’. Y (en su lugar) me encuentro cosas como, ‘no te mereces este papel’”.