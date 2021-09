Injustice: fecha de estreno y tráiler de película que expondrá locura de Superman

Lo que los fanáticos tanto han pedido finalmente DC Comics lo cumplió. Warner Bros Animation publicó el primer tráiler de Injustice, historia inspirada en el famoso videojuego.

La trama nos lleva a ver a un Superman fuera de control tras la muerte de Luisa Lane y su hijo. Como ya se vio en el juego, es Joker el villano detrás del destino fatal de sus dos seres queridos.

Tráiler de Injustice

¿Qué veremos en Injustice?

La cinta, inspirada en Injustice: gods among us – Year one, nos muestra una realidad alternativa, donde las maquinaciones del Joker conducen a la muerte de Luisa Lane y la destrucción total de Metrópolis. Superman, habiendo perdido a su esposa e hijo por nacer, decide tomar el control del mundo entero “por su propio bien”.

Es así como el héroe convoca a la Liga de la Justicia para someter al mundo bajo su visión, pero no contará con Batman que se mostrará en desacuerdo sobre cómo el hombre de acero gobierna el mundo, con lo que organizará una rebelión para liberar a la Tierra del gobierno autoritario de Clark Kent.

El filme es dirigido por Matt Peters, conocido por su aclamado trabajo en Justice League dark: Apokolips war. No por nada se trata de uno de los lanzamientos más esperados de la temporada del mundo DC Comics.

Fecha de estreno de Injustice y su llegada al mercado físico