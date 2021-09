Netflix acaba de lanzar el primer trailer de una de las películas más esperadas del año: Don’t look up, una comedia sobre el fin del mundo y que reúne a una diversidad de actores como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Timothée Chalamet.

Don’t look up es el nuevo proyecto de Adam Mackay, director nominado al Oscar por películas como The big short y Vice, que esta vez se une a Netflix para hacer una comedia sobre un asteroide que amenaza con destruir la tierra.

Una comedia oscura

La sinopsis oficial de Netflix dice: “Dos astrónomos de bajo nivel deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un asteroide que se aproxima y destruirá al planeta Tierra”.

Los astrónomos serán interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, cuya misión los llevará a encontrarse con los personajes a cargo de Meryl Streep y Jonah Hill que no parecen estar tan preocupados por la inminente destrucción del planeta.

Estreno en Netflix y en salas de cine

Don’t look up (No mires arriba) se estrena el próximo 24 de diciembre en la plataforma de streaming. Si bien es una cinta original de Netflix, esta sí tendrá un estreno previo en las salas de cine, el 10 de diciembre, cuando se lance de forma limitada antes de llegar de manera exclusiva al sitio.

En las fotos y tráiler ya difundidas se pueden ver los looks que utilizarán Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Jennifer Lawrence, bastante diferentes a lo que acostumbran.

Además, los personajes de Timothée Chalamet y Jennifer Lawrence se dan un apasionado beso. Pero es DiCaprio quien se roba todas las miradas, con su interpretación (una vez más) de un científico que intenta salvar la Tierra.

Tráiler de Don’t look up