Netflix: ¿cuánto vale la vida?, el drama detrás de la cinta inspirada en atentados del 9/11

¿Cuál es el valor de una vida?, es la pregunta con la que el abogado Kenneth Feinberg, interpretado por Michael Keaton, se cuestiona en más de una oportunidad en la nueva película de Netflix.

Tráiler de ¿Cuánto vale la vida?

¿De qué trata Cuánto vale la vida?

Es el drama que expone las acciones detrás de la creación del Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre, un acuerdo que ofrecía reparaciones económicas a las familias que se vieron afectadas por los atentados terroristas. Solo había una condición: no demandar a las compañías aéreas donde sus seres queridos viajaban.

Dónde ver ¿Cuánto vale la vida? en español

¿Cuánto vale la vida? o Worth, como se le conoce en inglés, puede ser vista en Netflix.

Personajes que inspiraron ¿Cuánto vale la vida?

Kenneth Feinberg

Kenneth Feinberg fue el abogado detrás del Fondo de compensación de las víctimas del 11 de septiembre, y es interpretado por Michael Keaton en la película. Tras descubrir que el Congreso había creado apresuradamente el grupo de subsidio, le pidió a Chuck Hagel, un senador republicano por Nebraska, que le presentara al fiscal general John Ashcroft. Tras una reunión, fue nombrado como el responsable del fondo.

Charles Wolf

Charles Wolf es el esposo de una de las víctimas del 11 de septiembre, que fue uno de los primeros críticos de la administración del fondo por parte de Feinberg, y es interpretado por Stanley Tucci en la película. Su esposa era asistente ejecutiva en Marsh & McLennan, una firma de servicios profesionales con oficinas en el World Trade Center.

Actores de ¿Cuánto vale la vida?

Michael Keaton - Kenneth Feinberg

Stanley Tucci - Charles Wolf

Amy Ryan - Camille Biros

Tate Donovan - Lee Quinn

Shunori Ramanthan - Priya Khundi

Laura Benanti - Karen Abate.

¿Quién es Michael Keaton?

Es un actor de cine y televisión estadounidense, ganador de un Globo de oro, un Premio Óscar, un SAG y más. Michael Keaton es conocido entre los fanáticos por películas y series como Birdman, The Trial of the Chicago 7, Spotlight, Beetlejuice, Batman returns, 30 Rock, y más.