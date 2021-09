En sus primeros cuatro capítulos, What if?, la primera serie animada de Marvel para Disney +, se ha centrado en versiones alternativas de personajes como Peggy Carter (Hayley Atwell), T’Challa (Chadwick Boseman), Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Ahora, What if? capítulo 5 ofrecerá a los fanáticos una nueva variante de los Avengers, la cual se presentará como parte de Marvel Zombis.

¿De qué tratará What if, capítulo 5?

Todo indica que nos encontraremos con una variante de Thor tras la temprana aparición de Loki y sus variantes que provocaron el caos multiversal. Así también, veremos a Hawkeye, quien tendrá un curioso encuentro con Iron Man, pero esta vez en su versión zombi.

What if…? 1x05 vía Disney Plus: ¿a qué hora ver el capítulo en Perú?

El capítulo 5 de What if? podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m. por Disney Plus. En el caso del resto de América Latina, será en el siguiente horario:

2.00 a. m. en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua

3.00 a. m. en Ecuador, Panamá y Colombia

4.00 a. m. en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico

5.00 a. m. en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

9.00 a. m. en España.

¿Qué pasó en What if, capítulo 4?

El episodio siguió a una versión de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que, en lugar de convertirse en un benevolente Hechicero Supremo, toma un camino más nefasto hacia el poder y comienza a ejercer formas de magia mucho más oscuras.