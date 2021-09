La cuarta película de Matrix es una de las más esperadas de la franquicia, ya que contará de nuevo con Keanu Reeves como Neo. Tras iniciar su filmación en marzo pasado, su rodaje se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus. Pero, tras retomar la producción, Waner mostró un primer adelanto de la cinta.

Con un anuncio desde su cuenta de YouTube, el estudio compartió que el tráiler de Matrix 4: resurrections finalmente llegará este jueves 9 de septiembre.

Pero esto no ha llegado solo. Al acceder al sitio web de The Matrix 4, https://thechoiceisyours.whatisthematrix.com/mx/ , fanáticos podrá elegir entre la píldora roja o azul, con el objetivo de ver las primeras imágenes de la película. Dependiendo de la opción que seleccione, obtendrá diferentes clips del avance cada vez que lo vea. De acuerdo a Entertainment Weekly (EW), hay más de 180.000 variaciones de los videos.

Según EW, el teaser es el mismo que se mostró en CinemaCon 2021. En las imágenes aparecen tanto Neo (Keanu Reeves) como Trinity (Carrie-Anne Moss), quienes al parecer han olvidado los eventos de la trilogía inicial de Matrix.

En las imágenes que se han podido ver, vemos que el regreso de Neo a la pantalla grande tendrá cambios, ya que en momentos finales de uno de los teaser presentados, vemos que no solo puede detener las balas, sino también redirigir misiles.

Si bien el tráiler no confirmar que Abdul-Mateen II está interpretando a un joven Morfeo, The Matrix: resurrections anticipa que Laurence Fishburne no está en el filme, a menos que tenga una participación que se mantendrá en secreteo hasta el día del estreno de la película.

La nueva película de la franquicia Matrix trae de vuelta a Jada Pinkett Smith como Niobe, mientras que los nuevos miembros del elenco incluyen a Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci y Jessica Yu Li Henwick.