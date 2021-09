La casa de papel 5: Úrsula Corberó envió mensaje tras el amargo destino de Tokio

Hora después del estreno de La casa de papel temporada 5 parte 1 en Netflix, las redes sociales se dividieron por lo que pasó con uno de los personajes principales. Con esa muerte que ha dado de qué hablar, más de uno quiere saber qué sucederá en los últimos capítulos de la serie española.

Teniendo en cuenta la salida de uno de los miembros del reparto, quien ha enviado un mensaje a sus fanáticos ha sido su intérprete mediante las redes sociales.

Alerta spoiler

Si eres de los que vio los cinco capítulos de La casa de papel 5 parte 1, sabrás que tras quedar acorralados por el ejército en las cocinas del Banco de España, Tokio es disparada por los francotiradores del exterior que la dejan herida en el brazo y en la pierna.

Cuando los militares irrumpen en la estancia, acribillan a la joven Tokio que recibe múltiples impactos de balas. Gandía aprovecha para acabar con ella, pero la atracadora tenía un plan B: se había rodeado de granadas, las cuales explota y por las que muere.

Tras el lanzamiento de la primera parte del final de la serie de Netflix, la actriz Úrsula Corberó usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a sus fans. Si bien es corto, el mismo ha sido respondido por sus seguidores. “Love you a tod@s. Gracias por tanto”, publicó.

Actriz envió un corto mensaje a sus fanáticos tras su salida de La casa de papel 5 Foto: Twiter/@ursulalolita

La actriz ya había anticipado a EFE que Tokio ha sido el papel más importante de su vida y que no está lista para decirle adiós al personaje.

“Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije: ‘no estoy capacitada para despedirme de ella’. Y no hace falta, porque Tokio soy yo”, mencionó Corberó. “Vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dijo tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos”, culminó.