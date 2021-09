La casa de papel 5: ¿cómo se conecta la muerte central con la primera temporada?

La casa de papel ha estrenado el primer volumen de su quinta temporada en Netflix el último 3 de setiembre. Este inicio del fin tendrá su continuación en diciembre, cuando su una nueva tanda de episodios cierre el atraco más famoso de la televisión española y del streaming. Sin embargo, hay detalles que guardan sus propios secretos. A continuación te explicamos de qué trata.

Alerta spoiler

Puede parecer algo lejano, pero hace unos pocos años atrás conocimos por primera vez al Profesor y a su banda. En un arribo inicial, cada miembro del equipo de atracadores tuvo su presentación. No obstante, Tokio fue una de aquellas que tuvo una introducción muy marcada por el dolor de la pérdida. “Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así”.

Acto seguido relata que, durante un robo a un banco, el amor de su vida fue acribillado. Ello rompió algo en su interior: “Así fue como empecé a huir. De alguna manera, yo también estaba muerta”. Ahora, unas temporadas después, la joven se convierte en la protagonista de su propio y amargo desenlace: muere a manos de los militares en medio de un fuego cruzado.

Úrsula Corberó es la actriz española que interpreta a Tokio en La casa de papel. Foto: Netflix

Este trágico y emotivo momento sirve al espectador para entender que finalmente ha quedado liberada, algo que había querido desde el principio de La casa de papel. “Yo no soy de llegar a viejecita en la celda de un penal. Soy más bien de huir. En cuerpo y alma. Y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos que escape mi alma”, se le escucha repetir antes de que la escena se convierta en el fin para el personaje interpretado por Úrsula Corberó.

Además de darle una interconexión con la primera entrega del programa, este cierre en la vida de Tokio también nos permite conocer las raíces de su corazón con René, a quien por fin podemos conocer en secuencias flashback. Si bien es cierto, hemos visto momentos felices con Río, se deja entrever que su amor fallecido se quedó con una parte de ella.

¿Por qué se llama Tokio?

Las referencias continúan. El verdadero nombre de Tokio es en realidad Silene Oliveira y se revela que eligió ese nombre porque fue el primer destino al que fueron ella y René, luego de uno de los atracos que cometieron.

Pese a que se podría pensar que bajo el mando del Profesor iniciaría una nueva vida, la verdad es que al elegir esa denominación se evidencia que sigue atada a su doloroso pasado. Además, antes de morir, unas escenas nos la muestran bailando en un vaivén de planos en el que se intercambia a René y a Río, ambos como piezas fundamentales en su memoria.