El streaming Peacock ha adquirido los derechos de distribución del drama de suspenso y misterio de STXfilms titulado My son, película protagonizada por James McAvoy.

Con un primer tráiler presentado, la película ha sido identificada como una nueva versión de la aclamada cinta francesa de 2017 del mismo nombre, dirigida por Christian Carion. Él también está al frente de la versión estadounidense.

Tráiler de My son

Sin guion y solo la interpretación de James McAvoy

De acuerdo con Collider, My son fue filmada de una forma muy particular, ya que a McAvoy no se le informó de ningún diálogo ni de cómo terminaría la historia. Durante toda la cinta, solo se le verá reaccionando ante los otros actores que sí conocen la trama completa.

Carion decidió replicar la actuación de Guillaume Canet, protagonista del filme original, donde deja a su actor principal confundido al descubrir la historia central al mismo tiempo que lo hace el espectador.

¿De qué trata My son?

El filme nos lleva a conocer a Edmond Murray, un padre centrado en su trabajo, circunstancia que le quita mucho tiempo de estar con su familia. Esto no solo provoca su divorcio y el distanciamiento con su único hijo, sino que se da cuenta de que su vida no es la que creía.

Con el paso de las escenas, se da a conocer que el niño desapareció de un momento al otro, lo que lo lleva a visitar la ciudad donde vive su exesposa, con el fin de conseguir información. Atando cabos, entiende una cosa: el niño fue secuestrado. Con más de un misterio en torno a él y su familia, el protagonista y el espectador irán descubriendo la verdad detrás de Murray.

El estreno de My son será en Peacock el 15 de septiembre. No se ha dado a conocer si estará disponible en otro portal de streaming.