La casa de papel: actores revelan qué se han ‘robado’ del set de filmación

El primer volumen de la quinta temporada de La casa de papel ya está disponible en Netflix. Los fans han recibido finalmente lo que estaban esperando por mucho tiempo: una continuación con mucha acción. Sin embargo, esta nueva entrega es tan solo el inicio del fin, pues la segunda parte llegará en diciembre de este año para cerrar el atraco más famoso de la televisión de habla hispana.

No obstante, pese a que los entrañables personajes de la ficción española se han robado el corazón de los admiradores, algunos de los actores han optado por quedarse con algo más que solo el cariño de los seguidores. Infobae conversó con los protagonistas de la serie y algunos confesaron qué conservan de la utilería.

La casa de papel es una de la series española más exitosas en Netflix. Foto: Netflix

Luka Peros (Marsella) confiesa que, además del regalo que recibió como el resto de sus compañeros de reparto, “quería robar un gorra, pero no soy un ladrón, soy un actor”. Por su parte, Patrick Criado (Rafael) admite que se llevó un reloj de su personaje: “Me lo llevé sin querer, me di cuenta cuando llegué a mi casa”.

Esta última justificación fue tomada a broma por Pedro Alonso (Berlín), sin necesariamente notarse convencido de lo que escucha: “Así es como el mundo vende su alma al diablo. Yo me lo llevé sin querer, y ya que me lo había llevado...”. Pero afirma que, si bien en otras ocasiones se ha quedado con alguna prenda, en este caso solo posee una de las icónicas máscaras de Dalí que convirtieron al show en un fenómeno.

En cuanto a Enrique Arce (Arturo Román), el actor aclara que él no supo que sus últimos rodajes serían su despedida, por lo cual no tomó algún souvenir. Sin embargo, Najwa Nimri (Alicia Sierra) plantó una respuesta muy convencida: “Yo las pelucas. Netflix no lo sabía y lo he dicho hoy por primera vez. Me llevo las pelucas siempre. Son caras, son a mi medida y llevan mis ideas dentro”, afirmó.

“Siempre tengo la extraña cosa esotérica y pienso que si alguien se queda con mis pelucas, se queda con el pensamiento del personaje. Entonces las cojo porque no quiero que nadie toque las cabezas de los personajes”, agregó.

Álvaro Morte dio que fue un poco más concreto: “Yo me quedé con una de las gafas del Profesor y con una gorra que saca el Profesor, no sé si en la primera o en la segunda temporada”, reveló.