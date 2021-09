Marvel continúa apostando por sus producciones y, esta vez, es el turno de What if...?, la primera serie animada del UCM que, desde su primer episodio, está generando grandes expectativas entre el público.

El programa explorará las diferentes líneas de tiempo alternativas del multiverso donde los principales momentos de los largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel ocurren de otra manera.

Hora y fecha para ver el capítulo 5 de What if…?

El episodio 5 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 8 de septiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 5 de ‘What if...?’ online?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

¿Qué pasó en ‘What if..?’, capítulo 4?

El cuarto episodio mostró qué habría pasado si Stephen Strange hubiera tomado un rumbo más oscuro, a fin de recuperar a su amada del trágico accidente que vimos en la película dirigida por Scott Derrickson.

A diferencia de otras entregas, El Vigilante apareció en los últimos minutos del episodio y rompió su regla: cero intervención en los eventos que se desarrollen en las líneas alternas.

Como vimos, Doctor Strange Supreme le suplica a la entidad cósmica que salve su universo y que se le castigue por sus errores cometidos. Si bien El Vigilante no alteró los hechos, sí reveló su existencia al protagonista que luego podría buscar venganza.

What if...?, capítulo 5 - adelanto

Personajes de What if...?