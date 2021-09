Star Wars: Frank Oz revela el origen de la forma de hablar de Yoda

Frank Oz ha puesto voz a Yoda desde la primera aparición del personaje en 1980, en El imperio contraataca, y ha vuelto a interpretar su papel en las precuelas y secuelas, también en programas como Star wars rebels. El honorable maestro Jedi se ha convertido en una figura con esencia propia. Claro está que gran parte de su icónica imagen viene acompañada de su peculiar forma de hablar: “El miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es”, por citar un ejemplo.

No obstante, hay una razón detrás de su a veces confusa locución. Así lo reveló Oz en una entrevista para el portal británico The Guardian. “Es curioso que preguntes por eso porque el otro día estaba mirando el guion original de El imperio contraataca y había un poco de esa extraña sintaxis en él, pero también tenía a Yoda hablando de forma muy coloquial, así que le dije a George (Lucas): ‘¿Puedo hacerlo todo así?’. Y él dijo: ‘¡Claro!’. Le pareció tan bien”, comentó.

Yoda tuvo su primera aparición en El imperio contraataca. Foto: Lucasfilm

Naturalmente, interpretar a un rol tan emblemático conlleva una gran cantidad de imitaciones por parte de los admiradores. Cuando se le preguntó si ello le resultaba molesto después de más de 40 años, Oz dijo: “No, estoy acostumbrado. Pero la gente no lo entiende, cualquiera puede hacer una voz. No es la voz, es el alma”, precisó.

La alteración inusual de la sintaxis y el tono formal de su actor fue lo que aportó una sabiduría a Yoda que encajaba perfectamente en el papel y que acabaría definiéndolo a lo largo de las siguientes décadas. Pero el sabio Jedi no ha sido el único trabajo en el que ha destacado Oz. Dentro de sus colaboraciones también resalta el haber dado vida a Miss Piggy, Fozzie el oso, el Monstruo de las Galletas, Bert, y Grovers.