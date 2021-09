Shang-Chi supera las expectativas y debuta con 71,4 millones de dólares

Shang-Chi ya es una realidad en miles de cines alrededor del mundo. El film protagonizado por Simu Liu ha estado en el ojo del marketing por parte de Marvel y todos los esfuerzos finalmente ha rendido sus frutos. De acuerdo con lo reportado por la revista Variety, La leyenda de los Diez Anillos ha debutado con una cifra estimada de 71,4 millones de dólares.

Aquel desempeño corresponde al box office (EE. UU. y Canadá) del viernes al domingo. Con ello, el film se convierte en el segundo mejor estreno en lo que va de la pandemia, tan solo por debajo de Black Widow (US$ 80,3M) y por encima de Rápidos y furiosos 9 (US$ 70M). Ello se da en el mismo periodo de tiempo. No obstante, según comenta Deadline, los pronósticos de Disney indican que, para el lunes del Labour Day, el largometraje de Marvel logrará unos 83,5 millones de dólares.

Shang-Chi póster oficial. Foto: Marvel Studios

En cuanto a la taquilla mundial, Forbes anticipa que La leyenda de los Diez Anillos obtendría unos 139,7 millones de dólares hasta el lunes 6 de setiembre . Sin embargo, según Movie Web, la cinta aún no ha visto la luz en China, una locación clave para Marvel Studios en el mercado internacional.

“Rompiendo los récords de taquilla del Día del Trabajo con una historia de origen nueva para muchos fans, Shang-Chi ofrece una declaración enfática: la gente realmente quiere volver al cine. Está claro que una gran producción cinematográfica más un estreno exclusivo en cines es una fórmula ganadora en la taquilla, y esta innovadora película ha lanzado con éxito un nuevo y emocionante viaje cinematográfico para Marvel y una fuerte lista de éxitos de otoño para la industria”, dijo Rich Gelfond, CEO de Imax, en un comunicado.

Los comentarios de Gelfond vienen luego de que las pantallas Imax de EE. UU. y Canadá lograran 8 millones de dólares de aportación en el fin de semana de Shang-Chi, es decir, casi un 10% del total de los tres días. Una cifra histórica para la cadena de salas de proyección.

¿De qué trata Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos?

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos presenta a un nuevo héroe, quien es atormentado por el oscuro pasado de sus parientes. Cuando el padre de Shang-Chi exige a su hijo que ocupe su lugar como líder de los negocios ilegales de la familia, el protagonista tendrá que luchar contra su destino y forjar una nueva identidad.