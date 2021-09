What if...?: explican por qué algunos personajes no se parecen a sus versiones live-action

Como se ha visto hasta la fecha, What if…? aporta un nuevo significado a su universo de películas de acción real. La magia continúa gracias a que —concretamente en su versión en inglés— varios de los actores del UCM han regresado para retomar sus papeles en la ficción dirigida por Bryan Andrews.

Sin embargo, los admiradores han notado que en algunos casos, además de no contar con la voz del intérprete original, hay poca similitud con quien se supone que están replicando en la animación. Para dar respuesta a aquella situación, ComickBook.com conversó con Paul Lasaine, production designer del show, quien aclaró los comentarios al respecto.

“Puedo mentir y decirte que esas cosas son a propósito, o puedo decirte la verdad y decirte que normalmente esas cosas son cuestiones legales . Hay personajes a los que se nos permite tomar su imagen, porque no es solo la imagen de un personaje. Es un actor, es la imagen de un ser humano, y hay aspectos legales. Ni siquiera sé hasta dónde llega la cadena, pero definitivamente hay algunos personajes a los que se les dijo: ‘No, no puedes tener su imagen . Tienes que retroceder un poco’. A otros, nos dijeron: ‘Tienes que hacer que se parezcan más’”, detalló.

What If...? es la primera serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: Marvel

Pese a la limitada libertad que tuvieron con ciertos roles, Lasaine reconoce el trabajo que ha hecho el character designer del programa, Ryan Meindering, en el proceso de llevar un concepto a las vívidas escenas que vemos en cada entrega que se emite a través de Disney Plus. “No hay una sola persona en el planeta que sea capaz de acertar con estos parecidos mejor que ese tipo. Y si algo no se parece a ellos, es porque le dijeron que no lo hiciera. Y esa suele ser la razón, es porque simplemente no se nos permite”, precisó.