En las últimas semanas, el nombre de Tobey Maguire ha estado sonando más fuerte que nunca, sobre todo tras la difusión del primer tráiler de Spider-Man: no way home, película donde se vocea que volverá a dar vida al Hombre Araña.

Pero, sin haberse confirmado esta información, fanáticos del actor se preguntan cuándo hará su regreso al cine, industria donde tuvo una última participación como actor en el 2014. Con el paso de los días, se ha revelado su nuevo trabajo en la gran pantalla.

Según Page Six y The Hollywood Reporter, Maguire será parte de la nueva película de Damien Chazelle, donde compartirá créditos con Brad Pitt y Margot Robbie , actores que estuvieron juntos en el reparto en Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino.

De acuerdo con el portal, los intérpretes y el director fueron vistos días atrás en el set de la cinta en Los Ángeles, California. Babylon, nombre que lleva este proyecto, se convierte en el primer papel de Maguire en un largometraje desde 2014. Al reparto también han sido incluidos Olivia Wilde, Spike Jonze, Jeff Garlin y la estrella de Saturday night live, Chloe Fineman.

Con los pocos detalles que se tienen sobre Babylon, resalta una historia ambientada en Hollywood de la década de 1920, cuando la industria cinematográfica dejó de lado el cine mudo para darle paso a los diálogos en escena.

Chazelle escribió y, ahora, dirige la película para Paramount Pictures programada a tener un estreno limitado para el 25 de diciembre de 2022 y un lanzamiento oficial el 6 de enero de 2023.