La casa de papel: Úrsula Corberó habla sobre un posible spin-off con Tokio y René

La quinta temporada de La casa de papel es una realidad de Netflix. El gigante del streaming ha estrenado el primer volumen de la quinta parte de su exitosa serie española, y los fans no pueden contener su emoción. La historia aún tiene más por delante: el segundo volumen llega el 3 de diciembre de este año. No obstante, la fiel fanaticada se viene preguntando si habrá una nueva entrega del show o, en su defecto, alguna otra apuesta interconectada.

Miguel Ángel Silvestre interpreta a René, el amor del pasado de Tokio. Foto: Instagram/@miguelangelsilvestre

En ese sentido, la revista Sensacine le preguntó a Úrsula Corberó acerca de un posible spin-off en el que Tokio y René (Miguel Ángel Silvestre) protagonizan su propia narrativa derivada. “ Ya lo había pensado, la verdad. Y puede ser. Yo cuando leí los guiones y vi que se recuperaba esa cosa de por qué Tokio había terminado como había terminado, me parece muy interesante también”, precisó.

“Porque como hay tanto odio hacia este personaje por parte de la audiencia, me pareció muy interesante que le dieran la oportunidad al personaje de explicar y de entenderla el por qué de todo esto. Es muy bonito. Siento también que los flashbacks aportan siempre un montón de frescura a la serie y creo que era muy necesario también en esta última temporada donde todo es más ‘dark’ que nunca”, agregó.

Corberó no ha sido la única que ha alimentado la llama de la esperanza en los admiradores. Mario de la Rosa (Suárez en la ficción) reveló que, si bien no se ha confirmado nada por el momento, los protagonista han recibido la noticia que el asalto en el Banco de España ha llegado a su fin, pero no han mencionado específicamente que la historia haya concluido por completo.