Úrsula Corberó sobre su rol en La casa de papel: “No he querido despedirme de Tokio”

La casa de papel 5 acaba de estrenar la primera parte de su temporada final este viernes 3 de septiembre y los fanáticos más apegados a la serie ya comentan todo lo ocurrido en los nuevos capítulos que llegaron a Netflix durante esta madrugada. Con ello, también han llegado las declaraciones de uno de los personajes más entrañables del cast: Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio.

En una entrevista con EFE, la actriz española se sinceró de manera emotiva sobre el que ha sido el papel más importante de su vida y del éxito que ha tenido la serie en todo el mundo, señalando que no estaba lista para decirle adiós al personaje Tokio.

“Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije: ‘no estoy capacitada para despedirme de Tokio’. Y no hace falta, porque Tokio soy yo” , mencionó Corberó, dando a entender el gran vínculo y características similares que tiene con su rol de atracadora de bancos. “Vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dijo tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos”, culminó.

La emoción de la actriz es lógica, pues su personaje es la narradora de toda la historia y de cierta manera ha llegado a ser la gran protagonista de La casa de papel desde la primera temporada y ha visto cómo ha crecido la producción desde que era producida por Antena 3 hasta que llegó a Netflix y amplió el panorama para ser vista en diferentes países.

Sobre el éxito de la serie de Netflix, Corberó aseguró que con toda la movida que provocó la creación de Alex Pina, ahora el equipo de producción entiende que son realmente capaces de hacer cosas que antes solo podían los estadounidenses.

Cabe resaltar que la actriz también tuvo recientemente un rol en Snake Eyes: el origen, película que se estrenó en Estados Unidos el último 23 de julio y que ha sido su primera participación en Hollywood.