Rick y Morty, live action: Christopher Lloyd es Rick Sánchez en video de Adult Swim

Todo es posible en el multiverso de Rick y Morty. Este viernes 3 de septiembre, Adult Swim lanzó un primer vistazo de los que podríamos considerar como un futuro live action de su serie.

Para sorpresa de todos, el canal compartió imágenes con Christopher Lloyd y la estrella de It, Jaeden Martell, interpretando versiones reales de Rick Sanchez y Morty.

Titulado C-132, el video nos muestra un almacén donde aparece un portal verde y de él sale una pierna con pantalón marrón y mocasines negros. Ahí es cuando ocurre la magia, ya que nos muestra al popular actor dando vida al científico.

Si bien el contexto y objetivo de este video no están claros, algunos apuntan a que sería solo una promoción para el canal. Eso si, la aparición de Lloyd como Rick es notable, teniendo en cuenta que la serie animada fue creada como una parodia de Volver al Futuro.

Por el momento, es pronto pensar que estaríamos ante un posible lanzamiento de un live action de Rick y Morty, ya que el corto de Adult Swim no vino con un anuncio o algún mensaje en particular. Recordemos que el programa tiene una miniserie completa de animación con plastilina titulada Las aventuras no canónicas de Rick y Morty y, como hemos cubierto antes, tiene una serie de anime de tres partes dirigida por Takashi Sano.

Rick y Morty, temporada 5, contará con 10 capítulos. Foto: composición/Adult Swim

Las últimas entregas de Rick y Morty, temporada 5, se podrán ver el 5 de septiembre de 2021 en Estados Unidos a las 11.00 p. m. Por otro lado, estará disponible en Latinoamérica a través de HBO Max, el nuevo servicio de streaming.