Netflix ya lanzó la primera parte de La casa de papel 5 dentro de su plataforma virtual este viernes 3 de setiembre, lo que permitirá a sus muchos fanáticos saber por fin qué pasará con el ‘Profesor’ y la banda de atracadores.

Y aunque muchos fans ya están dispuestos a ver todos los nuevos episodios de corrido en una maratón, el éxito de la producción española ha hecho que varios se pregunten si este será el final de la o si habrá una temporada seis de la banda de atracadores. De igual modo, hay quienes consideran que la ficción podría extenderse gracias a un spin-off. ¿Qué han dicho sus protagonistas?

¿Habrá sexta temporada de La Casa de Papel?

La casa de papel debería concluir con la temporada 5, la cual continúa en producción; sin embargo, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la producción de Netflix, alimenta las esperanzas de los fanáticos alrededor del mundo. Según ha asegurado el actor, de momento nadie les ha confirmado que la temporada 5 se trate de la última.

“Todo el mundo me habla del final de La casa de papel’, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, compartió el actor a través de su cuenta de Instagram.

¿A qué hora se estrena La Casa de Papel 5?

La fecha de estreno de la quinta temporada de La casa de papel se dividirá en dos partes. La primera se ha lanzado este 3 de setiembre con 5 episodios. En tanto, la segunda mitad llegará a la plataforma el 3 de diciembre con 5 capítulos más.

Te compartimos aquí los horarios de estreno para ver la temporada 5 de La casa de papel en tu país.

Perú: 2.00 a. m.

México: 2.00 a. m.

Colombia: 2.00 a. m.

Panamá: 2.00 a. m.

Ecuador: 2.00 a. m.

Chile: 3.00 a. m.

Paraguay: 3.00 a. m.

Venezuela: 3.00 a. m.

Bolivia: 3.00 a. m.

Argentina: 4.00 a. m.

Brasil: 4.00 a. m.

Uruguay: 4.00 a. m.

¿Cómo ver La Casa de Papel 5?

Para disfrutar la serie de La casa de papel 5, solo debes suscribirte a la plataforma de Netflix y realizar estos pasos:

Una vez que hayas abierto el sitio web de Netflix selecciona iniciar sesión para acceder a tu cuenta y ver todo el contenido disponible.

Puedes iniciar sesión en cualquier dispositivo que permita Netflix como smartphone Android, iPone, o televisores smart. También reproductores de medios digitales como Roku.

6 cosas que no sabías de La Casa de Papel

1. Fue la serie más maratoneada en todo el mundo (en Netflix) cuando se estrenó en diciembre de 2017. Mantuvo esa posición durante meses.

2. Es la cuarta serie más popular de Internet Movie Database (IMDb) y es la única española que ha logrado entrar a dicho Top 100.

3. Su nombre en inglés es Money Heist.

4. El proyecto para una tercera temporada comenzó a escribirse en el Caribe, cerca de la zona en la que arranca su primer capítulo con Río y Tokio (Panamá). Los episodios se fueron concibiendo cuando Netflix ya había empapelado Madrid con publicidad de las anteriores entregas de La casa de papel.