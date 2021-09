La casa de papel 5: de tal palo... ¿tal astilla?

Hoy se inicia el principio del fin de una de las series más vistas en los últimos tiempos: ‘La casa de papel’ y sus protagonistas se preparan para llevar a los fanáticos al éxtasis emocional con una entrega que Netflix ha dispuesto en dos partes: una primera extremadamente bélica (3 de setiembre) y una segunda (que se verá a partir del 3 de diciembre), mucho más visceral.

“Quiero agradecer de manera muy especial a Latinoamérica porque he recibido toneladas de amor de esa bendita tierra”, manifiesta el actor Pedro Alonso (Berlín) , iniciando la entrevista exclusiva con La República a través del Zoom junto a sus compañeros Luka Peros (Marsella) y Patrick Criado (Rafael).

Este último viaje del rodaje ha sido intenso, pero Pedro Alonso confiesa que se siente conmovido por el enorme cariño que prodigaron los fans a la serie y en especial a su personaje, a tal punto que hicieron posible que ‘Berlín’ trascendiera de la muerte a través de flashbacks y recuerdos. “Es difícil de creer. Yo hice el duelo con este personaje, varios actores que hicimos la primera y segunda temporada vivimos un tiempo de pesadumbre, creíamos que esto podría tener más recorrido, los personajes tenían mucho potencial. Luego, nos enteramos de que la serie iba a seguir y que ‘Berlín’ iba a vivir en flashbacks... A mí eso me da mucho vértigo, pero mi agradecimiento ha crecido exponencialmente, porque ‘Berlín’ no solo ha seguido siendo un personaje querido, sino que se ha revalorado el riesgo que implicaba vivir en el pasado. Al principio, el personaje era puro presente, puro caos, así que perder la posibilidad de estar en la acción del atraco era un problema muy serio. Pero eso nos ha llevado a seguir reinventándonos con el personaje, conocer nuevas vertientes y ponerse a prueba, que es una de las cartas fundamentales de esta producción”.

En esta temporada final, ‘Berlín’ mostrará la última de sus desconocidas facetas: la de padre, y el encargado de interpretar a ‘Rafael’, su hijo, será Patrick Criado. “’Rafael’ va a ayudar a responder muchas de las preguntas de los espectadores, sobre todo en relación con ‘Berlín’ y aspectos de su personalidad y cómo se comporta. Creo que gran parte de las respuestas están en la relación que ha tenido con su hijo, y hacia dónde ha llegado y cómo ha acabado. Y eso me enorgullece mucho, era un reto y una responsabilidad a la hora de afrontar esta serie”, cuenta Criado, para quien resultó un logro sumarse al cast de ‘La casa de papel’. “Involucrarme a esta familia ha sido bonito y complicado, porque siempre al llegar a algo que ya está rodando, te tienes que subir al tren en marcha. Pero he sido muy bien arropado, así que más agradecido y feliz no puedo estar, de que se vea el trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo y cariño”, afirma el joven actor de 25 años que ya ha sido nominado a los Premios Goya.

Histeria y pandemia

El croata Luka Peros (Marsella) incide en que la pandemia demoró y complicó las grabaciones de esta quinta entrega. “El rodaje ha sido muy duro por las nuevas medidas, no nos permitieron comer juntos, cada uno estaba en su camerino, no sé cuántos PCR y antígenos nos hicieron, demoramos, pero estoy muy orgulloso porque todos aguantamos e hicimos esta temporada a tope. Hemos sacado algo bueno en estos tiempos difíciles”, reflexiona.

Alonso añade: “Hubo gente del equipo de dirección y producción que estuvo al borde del infarto, ha habido muchísimos contratiempos. Además, por el formato y el perfil de la serie, se tenía que seguir apostando en términos de producción, o sea, había muchos frentes de exposición y mucha responsabilidad, que si esto colapsaba se caía un edificio muy gordo. Pero hemos llegado hasta el final, ha sido posible”.