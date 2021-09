Hawkeye: serie revela sinopsis oficial y cantidad de episodios para Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel no se ha olvidado de Hawkeye. El personaje interpretado por Jeremy Renner regresará con una serie propia para Disney Plus. Hasta la fecha no había mayor información oficial sobre la serie, pero eso cambió desde que inició el rodaje.

Ahora que las grabaciones finalizaron y el programa se encuentra en posproducción, Marvel Studios decidió liberar la sinopsis oficial para hacer más amena la espera por su estreno agendado para el 2022.

“En esta historia navideña ambientada en Nueva York, Clint Barton ofrece un gran regalo al pasar el arco a una nueva generación. La destinataria: Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una joven fan que pasó años entrenando para ser como él”, adelanta la sinopsis oficial.

Cabe resaltar que Florence Pugh retomará su papel como Yelena Belova, hermana menor de la fallecida Black Widow. Como vimos en la cinta de la espía rusa, ella cree que Hawkeye fue responsable de su muerte y buscará venganza.

En cuanto a la extensión del programa, el estudio también reveló que la temporada tendrá un total de seis episodios al igual que Loki y The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, prefieren mantener en secreto el nombre de los capítulos.

Ojo de Halcón regresará bien acompañada en su serie propia. Foto: composición / Marvel