Amy Winehouse: biopic de la cantante contará los últimos años de su vida

La cantante Amy Winehouse fue una de las artistas más exitosas que tuvo la música contemporánea. Sin embargo, su pronta partida a los 27 años la convirtió en una leyenda que no deja de inspirar al mundo de la música y sus miles de seguidores.

Con el tiempo salió un documental biográfico titulado Amy que mostró el lado más oscuro de su vida. Incluso deslizó que su padre, Mitch Winehouse, fue quien la indujo al consumo de drogas, que finalmente marcaría el inicio de su fin.

Para alegría de todos sus seguidores, un nuevo biopic contará los últimos años en la vida de Amy Winehouse. Lo que veremos en pantalla grande está basado en las páginas de Saving Amy, una biografía escrita por Daphne Barak, quien ejercerá como productora en la película.

El padre de la intérprete de “Rehab”, Mitch Winehouse, anunció que ya empezaron los preparativos de la próxima película que contará la verdadera versión de la vida de su hija.

“Volveremos a presentar a la gente a Amy, pero a la verdadera Amy. La que amaba a la gente y era amada y tenía gente a su alrededor. Una verdadera imagen positiva de Amy”, contó anteriormente Mitch Winehouse. Asimismo, comentó que tendría el mismo enfoque de Bohemian rhapsody.

¿Quién es Amy Winehouse?

El dolor de Amy Winehouse plasmado en Back To Black. Foto: difusión

Amy Jade Winehouse nació el 14 de setiembre de 1983, en Londres. En 2003 lanzó su primer álbum, titulado Frank, conocido por su single “Stronger than me”.

Tres años después reapareció con su segundo y último disco, Back to Black, con diez temas compuestos por ella, en donde destacan las canciones “Rehab” y “You know I’m no good”.

Amy Winehouse tenía 27 años de edad cuando fue hallada muerta el 23 de julio de 2011 en su departamento de Londres.