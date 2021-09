What if...?, capítulo 4: ¿por qué El Vigilante rompió su regla e intervino?

La serie animada What if...? lanzó su cuarto episodio para mostrarnos qué habría pasado si Stephen Strange hubiera tomado un rumbo más oscuro, a fin de recuperar a su amada del trágico accidente que vimos en la película dirigida por Scott Derrickson.

A diferencia de otras entregas, El Vigilante apareció en los últimos minutos del episodio y rompió su regla: cero intervención en los eventos que se desarrollen en las líneas alternas.

Como vimos, Doctor Strange Supreme le suplica a la entidad cósmica que salve su universo y que se le castigue por sus errores cometidos. Sin embargo, solo es criticado y dejado con sus pecados a pocos minutos del apocalipsis.

Si bien El Vigilante no alteró los hechos, sí reveló su existencia al protagonista que luego podría buscar venganza. Una idea nada descabellada teniendo en cuenta que su historia será retomada en la segunda temporada de What if...? o incluso en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe resaltar que Uatu sí ha intervenido en los eventos de Marvel Comics para salvar al universo. Por esto, no es improbable que la entidad cósmica podría tener una postura activa en un futuro próximo.

¿Quién es El Vigilante, conocido como Uatu?

El Vigilante Uatu será el personaje clave de "What If", una nueva entrega de Marvel. Foto: Emporio Comics

El Vigilante es una entidad cósmica, para muchos considerado un extraterrestre, y no es precisamente un villano o un héroe, sino un personaje neutral que observa siempre la llamada ‘crisis multiversal’.

El Vigilante ha aparecido en varios títulos de Marvel, como Silver Surfer, The Amazing Spider-Man, The Avengers, X-Men o Fantastic Four.