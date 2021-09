La serie animada What if...? está mostrando mundos alternos inimaginables para los seguidores del MCU tras el multiverso desatado en la serie Loki. El cuarto capítulo del show ya llegó a Disney Plus y tiene a los fans comentando al respecto.

Como vimos en el episodio, la vida de Stephen Strange tomó un rumbo diferente cuando un trágico accidente automovilístico provocó la muerte de su amada en vez del control de sus manos como sí ocurrió en la película dirigida por Scott Derrickson.

Si bien logró convertirse en el ‘Hechicero supremo’ y detuvo a Dormammu, nunca logró olvidar a su amada. Obsesionado con solucionar esto, aprovechó todo tipo de poderes prohibidos para traerla de regreso, pese a que su muerte era un punto absoluto en el tiempo.

Finalmente, él logra su cometido, pero crea una paradoja que acaba con el mundo. Lo que pocos esperaban es que él sobreviviera gracias a sus poderes, fortaleciendo una teoría que afirma que podríamos ver nuevamente en la serie What if...? o películas del MCU como Spider-Man 3.

Como se recuerda, el productor Brad Winderbaum reveló que varias historias y personajes podrían retomarse en un futuro. “Resulta difícil no imaginar más contenido con algunos de estos personajes”, detalló en una entrevista para el medio Inverse.

A esto se le suma el hecho de que Spider-Man: no way home traerá de regreso a Doctor Strange como el causante de una fisura en la realidad que atraerá a personajes de otros universos. Ya sea en un papel secundario o como guiño, la variante oscura del ‘Hechicero supremo’ podría ser una sorpresa del filme.