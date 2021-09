Venom 2: let there be Carnage será una película para mayores de 13 años

Tras una larga espera, se reveló una nueva actualización de Venom 2: let there be Carnage. Se trata de la clasificación que tendrá la película protagonizada por Tom Hardy.

La cinta ha sido catalogada por la Motion Picture Association of America (MPAA) como una producción para mayores de 13 años, algo que decepcionó a los fanáticos del simbionte. A pesar de que Sony anunció hace meses que el largometraje contaría con una clasificación R, la productora decidió cambiar su decisión y hacerla igual que su predecesora.

Según indica la MPAA en su informe, la película contará con una clasificación PG-13 “por secuencias intensas de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes”. Esto quiere decir que aunque no habrá gore, sí existirán dosis de violencia.

Póster de Venom: let there be Carnage. Foto: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios decidieron mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, lo que añadió más tiempo de expectación. No obstante, el estudio volvió a cambiar el lanzamiento del filme para el 2 de octubre de este año.

¿De qué trata Venom 2: let there be Carnage?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

Venom 2: let there be Carnage - tráiler