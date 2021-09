Star Plus, la nueva plataforma de streaming que puede compartir suscripción junto a tu cuenta de Disney Plus, llegó el 31 de agosto con diversos contenidos de series, películas y ligas de fútbol. El nuevo servicio posee contenidos como The walking dead, Grey’s anatomy, Los Simpson, Duro de matar, Titanic, Depredador, Champions League, LaLiga, NBA, Tour de Francia, etc.

Todos estos pueden ser vistos desde tablets, celulares, dispositivos de escritorio y también desde televisores inteligentes. Sin embargo, algunos usuarios aún no conocen cómo vincular sus cuentas con sus Smart TV por medio de Star Plus Begin. Por ello, aquí te contamos toda la información al respecto.

¿Qué es Star Plus Begin?

Star Plus Begin es la opción que te permite vincular tu cuenta de la plataforma de streaming con tu Smart TV. Se trata de una página web en la que ingresas un código que te aparece en la pantalla de tu televisor. Es muy parecida a la de Disney Plus Begin.

¿Cómo funciona Star Plus Begin?

Tras descargar la app Star Plus en tu Smart TV, debes seguir unos pasos para conseguir tu código de usuario a fin de vincular tu cuenta con la aplicación en tu televisor. De esta manera disfrutarás el contenido de la plataforma de streaming en tu televisor inteligente.

¿Cómo descargar Star Plus Begin?

Star Plus Begin no se descarga debido a que es una página web en la que introduces un código de acceso, muy parecida a la web de Disney Plus Begin.

Si deseas bajar la app de Star Plus, puedes hacerlo desde Smart TV Samsung (modelos UHD, Crystal UHD, The Frame, QLED 4K y QLED 8K salidos entre 2016 y 2020) y LG (modelos de 2016 en adelante con web0S 3.0)

¿Cómo suscribirse a Star Plus Begin?

No es posible suscribirse a Star Plus Begin debido a que es una página web en la que introduces un código de acceso, muy parecida al portal de Disney Plus Begin, con el fin de vincular tu Smart TV con tu cuenta de Star Plus.

Precios de la suscripción

Star Plus tiene diferentes planes de suscripción para disfrutar de nuestros contenidos favoritos.

Star+ (mensual): disponible la biblioteca completa con clásicos televisivos, además de eventos deportivos en vivo por S/ 37,90 por mes.

disponible la biblioteca completa con clásicos televisivos, además de eventos deportivos en vivo por S/ 37,90 por mes. Star+ (anual): paga por un año S/ 379,90.

paga por un año S/ 379,90. Combo+: combina la suscripción que tengas a Disney+ con Star+ por S/ 44,49 al mes.

¿Cómo vincular la cuenta de Star Plus a mi Smart TV?

Star Plus es compatible con los Smart TV Samsung de los modelos 2016 y 2020 que pertenecen a la categoría de UHD, Crystal UHD, The Frame, QLED 4K y QLED 8K. Las personas que tengan cualquiera de estos equipos podrán descargar la aplicación a través del Samsung App Store. Asimismo, puede ser usado en los Smart TV LG con plataforma web0S 3.0 del 2016 en adelante.

Para descargar Star Plus, deberás dirigirte al buscador de aplicaciones de tu Smart TV. En caso tengas un televisor Samsung, ubica el Samsung App Store o, si tienes un equipo de LG, busca el app en el LG Content Store. También lo puedes descargar desde Google Play Store para cualquier televisor que cuente con Android TV.

¿En qué países está disponible Star Plus Begin?

Star Plus está disponible en los siguientes países: