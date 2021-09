Spider-Man 3 tendría tres Tom Holland: no aparecería Maguire ni Garfield, según teoría

Spider-Man: no way home será la tercera película propia de Tom Holland como el Hombre Araña. Las expectativas de los fanáticos son altas y no es para menos, si se tiene en cuenta que el multiverso desatado será parte esencial de la trama.

Como vimos en el primer tráiler, el film presentará a varios villanos de otras sagas como Doctor Octopus, Electro y Duende Verde. Por esto, varios fans presumen que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían retomar su papel como Spider-Man para ayudar a la versión de Holland.

Ahora, una nueva teoría señala que el protagonista no compartiría escena con sus predecesores, sino que habrían otras dos variantes del ‘Trepamuros’ que conocimos en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por el momento, no hay pistas en los avances que confirmen o desmientan esta hipótesis impopular entre los fans.

Anteriormente, Andrew Garfield contó a Happy sad confused que está pendiente de dichos rumores, y recomendó que se tranquilicen. “Puede que estén haciendo algo, pero yo no he recibido ninguna llamada. ¿No lo he dicho ya? No me han llamado”, dijo entre risas.

Por su parte, Tobey Maguire no se ha pronunciado al respecto. En realidad, el actor anunció su regreso al cine después de 7 años con otra película: Babylon.

Spider-Man 3: fecha de estreno

En un principio, la tercera entrega del ‘Trepamuros’ iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la obra cinematográfica para el 17 de diciembre de 2021.