Spider-Man 3: Charlie Cox habló sobre teoría que lo incluye en cinta como Daredevil

El tráiler de Spider-Man: no way home tiene a los fanáticos emocionados, pero también los hace indagar sobre los detalles y guiños que aparecieron a lo largo de las escenas.

Uno de esto momentos nos lleva a un Peter Parker interrogado por la Policía, donde —además de negar ser Spider-Man— aparece junto a un hombre que ha sido identificado como su abogado. Sin ver su rostro, fanáticos apuntaron que se trataría de Matt Murdock (Daredevil).

Sobre este tema habló Charlie Cox con Comicbook. El actor abordó la teoría de fans que apuesta por su aparición en Spider-Man: no way home.

“Puedo prometerles que esos no son mis antebrazos. No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en esto” , enfatizó.

Si bien la posición de Cox es clara, fanáticos no cierran la opción de su cameo, sobre todo por el secretismo que existe en torno a la tercera película de Spider-Man: no way home. Recordemos que han sido varios los ahora actores de Marvel que han declarado públicamente que no estaban relacionados a un proyecto de UCM, pero luego terminaron como parte de estas historias.

¿Qué vimos en el tráiler de Spider-Man: no way home que fascinó a los fans?