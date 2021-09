La aclamada serie de Neftlix ha anunciado el estreno de su quinta y última temporada en donde los enmascarados de Dalí culminarán una larga secuela de robos, persecuciones y romances.

En una entrevista para la agencia de noticias EFE, la protagonista Úrsula Corberó, más conocida como Tokio, contó cómo fue el proceso de grabación desde el 2017 y lo que la producción produjo en su vida como actriz.

Según Úrsula, quien tiene un papel protagónico en la serie, los primeros guiones de La casa de papel le generaron muchas dudas al momento de grabar, pues asegura que nunca había hecho un show de gran envergadura.

“Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía: ‘Esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo’”, agregó.

No obstante, Úrsula Corberó contó que La casa de papel mejoró su confianza al momento de interpretar sus proyectos actorales y que, además, ella y los demás actores lograron romper con la idea de que este tipo de proyectos solo lo podían lograr los estadounidenses.

“La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos. Nos ha dado también un chute de autoestima dentro de la industria y es muy importante eso, darnos cuenta y ser conscientes de que en España somos capaces de hacer cosas increíbles”, añadió Corberó.

¿Cuándo se estrena La casa de papel 5?

La quinta temporada de La casa de papel tendrá 10 capítulos que serán lanzados en dos partes: la primera mitad, que compone el llamado volumen 1, saldrá este 3 de setiembre, mientras que los capítulos restantes (volumen 2) podrán verse desde el 3 de diciembre, tres meses después.

¿A qué hora se estrena La casa de papel 5 en Perú?

El estreno de La casa de papel 5 en nuestro país vía la plataforma de streaming Netflix será este 3 de setiembre a las 2.00 a. m.