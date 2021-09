El príncipe del rap: Will Smith anuncia al protagonista de la nueva serie

No hay duda de que El príncipe del rap es una de las sitcoms más populares de la década de los noventa. La serie no solo sirvió para que Will Smith sea una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, sino que también planteó algunos temas referentes al racismo, los cuales continúan en nuestra sociedad actual.

Después de 22 años de haberse estrenado el capítulo final de la serie, se confirmó un reboot que tendrá como título Bel-Air, el cual estará adaptado a los tiempos actuales y tendrá la difícil tarea de igualar o superar al material original.

Bel-Air contará con un nuevo elenco de actores, que interpretarán a los conocidos personajes. Sin embargo, el público deseaba conocer al reemplazo de Will Smith.

Es así que el actor aprovechó una reunión vía Zoom, organizada por la productora Peacook, para revelar al actor que será el nuevo Will en la renovada versión del Príncipe del rap.

Se trata de Jabari Banks, quien admitió ser un gran fanático de la serie original y se emocionó a ser el elegido para el papel. Además, prometió esforzarse para estar a la altura de Will Smith.

Bel-Air está en etapa de producción desde 2020 a cargo de Peacook. La fecha de estreno no ha sido revelada, pero se espera que los actores del show original realicen algunos cameos para satisfacción del público.

Will Smith con Jabari Banks, el actor que será su reemplazo en El príncipe del rap. Foto: Peacook

¿De qué tratará Bel-Air, el reboot de El príncipe del rap?

Según puede leerse en la descripción de The Hollywood Reporter, la serie contará con un tono dramático sin dejar de lado la comedia que la caracteriza. Todo esto para enfocarse en los prejuicios que sufre una familia afroamericana en la actualidad.

‘’Con una visión reinventada, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos por episodio, sin dejar de ofrecer arrogancia y guiños al programa original’', se lee en el informe del portal especializado.