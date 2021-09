What if...?, episodio 4: Doctor Strange Supremo tendrá su esperado debut en el UCM

La nueva entrega de la producción animada mostrará a Strange en su búsqueda por revivir al amor de su vida. ¿Lo logrará?

El cuarto episodio de What if...? se estrena en Disney Plus el 1 de setiembre. Foto: Twitter/@Marvel

