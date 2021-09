En sus primeros tres capítulos, What if?, la primera serie animada de Marvel para Disney +, se ha centrado en versiones alternativas de personajes como Peggy Carter (Hayley Atwell), T’Challa (Chadwick Boseman) y Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Ahora, What if? capítulo 4 ofrecerá a los fanáticos una nueva variante de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), una muy distinta al Hechicero Supremo de la realidad principal del UCM.

Tráiler de Whay if?

¿De qué tratará What if, capítulo 4?

El episodio sigue una versión de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que, en lugar de convertirse en un benevolente Hechicero Supremo, toma un camino más nefasto hacia el poder y comienza a ejercer formas de magia mucho más oscuras.

What if…? 1x04 vía Disney Plus: ¿a qué hora ver el capítulo en Perú?

El capítulo 3 de What if? podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m. por Disney Plus.

Estrenos de What if? en Disney Plus y número de capítulos

¿Qué pasó en What if, capítulo 3?

Este episodio giró en torno al jefe de SHIELD, Nick Fury, quien intenta averiguar quién eliminó a sus candidatos de la Iniciativa Vengadores antes de que hayan tenido la oportunidad de unirse al equipo.

Al principio del capítulo 3 de What if?, el agente parece estar reflexionando sobre qué habría pasado si la mayoría de los Vengadores (menos Capitán América) fueran asesinados antes de la Batalla de Nueva York, pero luego descubrimos que el verdadero “¿y si?” es: “¿qué hubiera pasado si Hope van Dyne se hubiera unido a SHIELD y muerto en el cumplimiento del deber?”