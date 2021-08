Venom 2: Shriek aparece en nuevo póster compartido por Sony Pictures

Tras una larga espera, Sony Pictures finalmente sacó a la luz una nueva actualización de Venom 2: let there be Carnage. Se trata de un afiche promocional donde aparecen los protagonistas de la cinta dirigida por Andy Serkis.

En el material se puede ver a Tom Hardy (Eddie Brock) en el centro, acompañado de los dos poderosos simbiontes. Asimismo, se incorpora Woody Harrelson en su icónico papel como el villano Cletus Kasady (Carnage).

Póster de Venom: let there be Carnage. Foto: Sony Pictures

El filme de acción llegaría este año y no retrasaría su estreno como se había anunciado en otras oportunidades. Según explicó el portal web Variety, la producción, hasta el momento, no tiene intenciones de reprogramar la película del simbionte.

Esto se reforzaría luego de que se promocionara el largometraje a gran escala en diferentes países, tal y como sucedió en China, donde la reconocida cadena de cine IMAX colocó diferentes esculturas de Venom y Carnage en tamaño real.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios decidieron mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. No obstante, el estudio volvió a cambiar el lanzamiento del filme para el 2 de octubre de este año.

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.